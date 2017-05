YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ceylanpınar'da Fedakar Anneler Unutulmadı

Ceylanpınar'da Fedakar Anneler Unutulmadı



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediyesi tarafından şehit anneleri, yeni anne olanlar, engelli anneleri ve yatalak hasta olan anneler ziyaret edildi.

Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hidayet Dik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zahide Tepedelen ve beraberindeki heyet ilçe merkezinde fedakar anneleri ziyaret etti. Ceylanpınar Devlet Hastanesi Doğumhanesinde başlayan ziyarette yeni doğan bebeklerin annelerine hediye verildi. Daha sonra 2007'de Erzincan'da patlama sonucu şehit olan Piyade Er Mehmet Arslan'ın evine gidilerek şehidin annesine hediye verildi. Ziyaretlerde engelli, yaşlı ve yatalak anneler de unutulmadı. Başkan Menderes Atilla'nın selamlarını aileye ileten Şube Müdürü Dik, annelerin sorun ve sıkıntılarını Başkan Atilla'ya iletilmek üzere not aldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hidayet Dik, annelerin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayarak, "Biz de Belediye Başkanımız Menderes Atilla'nın talimatıyla bugün annelerimizi ziyaret ederek kendilerine hediyeler takdim ettik. Ayrıca Belediye Başkanımıza iletilmek üzere annelerimizin sorun ve sıkıntılarını da not aldık" dedi.

17.05.2017 14:11:54 TSI

