3. Çevreyolunda asfaltlama çalışması yapıldı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3. Çevreyolunda kamulaştırma sorunu çözülen kısımlarda asfaltlama çalışması yaptı.
2017 yılı asfalt sezonuna giren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3. Çevreyolunun 30 Ağustos Caddesi ile Zey Caddesi arasında kalan kısımda asfaltlama çalışmasını tamamladı. Yaklaşık 100 metrelik kısımda bulunan evi yıkıp kısa süre içerisinde sorunlu bölümü asfaltlayan ekipler, yaz mevsimi boyunca şehir genelinde önemli bir asfaltlama çalışması yürüteceğini belirtti.
(CK-SD-Y)
17.05.2017 14:12:20 TSI
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