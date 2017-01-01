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KAYMEK sergisi bu yıl kapılarını "Umut ve Barış" temasıyla açacak



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, Anadolu'nun en büyük sergisini 18 Mayıs Perşembe günü Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açacak. Sergide bu yıl 4 bin 600 eser yer alacak.

KAYMEK'in Geleneksel büyük yılsonu sergisi için hazırlıklar tamamlandı. Fuar alanı içerisindeki Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ne kurulan sergide 4 bin 600 eser yer alıyor. Anadolu'nun en büyük sergisinin her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

KAYMEK, 2016-2017 eğitim öğretim yılında, 14 kurs merkezinde ve 84 branşta on binlerce kursiyere eğitim verdi. "Umut ve Barış" temalı sergide onlarca farklı branştaki eserler sergilenecek. Serginin açılışı 18 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'de yapılacak.

(AÖ-Y)



17.05.2017 14:12:34 TSI

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