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ETOS'tan Kariyer Günleri

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:12
ETOS'tan Kariyer Günleri
ETOS'tan Kariyer Günleri

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) "Kariyer Günleri" adıyla düzenlediği etkinliklerle toplum-sanat buluşturmalarına devam etti.
"Sabiha Gökçen Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi" öğrencilerini Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sahnesinde oynanan "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" adlı oyuna götüren ETOS Derneği, 12 Mayıs günü de öğrenciler ile oyuncuları buluşturdu. Oyunda "Küçük İsmail" karakterini canlandıran İsmail Dündar ile ETOS üyeleri, Sabiha Gökçen TMA Lisesi Konferans Salonun da oyunu izleyen öğrenciler ile bir söyleşi yaptı. Dernek Başkan Yardımcısı Hüseyin Akçar'ın yöneticiliğini yaptığı söyleşide öğrenciler gerek oyun gerekse tiyatro konusunda Dündar'ı soru yağmuruna tuttu. Tiyatronun sevilerek yapılması durumunda başarılı olunacağını söyleyen İsmail Dündar zorluklarına da katlanılması gerekliliğinin de altını çizdi.
Söyleşinin sonun da "Küçük İsmail"e Teşekkür Plaketi veren ETOS Dernek Başkanı Nihal Bağcı, "Tiyatronun yaşamın tam kendisi olduğunu ve gençlerin mutlaka sanat ile ilgilenmeleri gerekir" dedi.
Okul Müdürü Sırrı Kabadayı ise öğrencilerinin hem tiyatroya götürülmesinden hem de İsmail Dündar ve ETOS üyelerinin okullarını ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu birlikteliğin devam etmesini diledi.
(MY-Y)

17.05.2017 14:12:44 TSI
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