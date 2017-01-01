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Çevre Temizlik Vergisi ödemesi için son gün 31 Mayıs



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SAKARYA (İHA) - Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2017 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemelerinin başladığını ve son günün 31 Mayıs olduğunu bildirdi.

Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 2017 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemelerinin başladığı bildirildi. Ödemelerin belediye veznelerinden yada E-belediye üzerinden kredi kartı ile hızlıca ve sıra beklemeden yapılabileceği belirtildi. 2017 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemeleri için son günün 31 Mayıs olduğunu belirten Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların gecikme cezasına maruz kalmamaları için ödemeleri son güne bırakmamaları önemle hatırlatıldı.

(RŞ-GY-Y)



17.05.2017 14:13:04 TSI

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