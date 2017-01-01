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Başkan Akdoğan'dan Müzeler Haftası mesajı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Tarih içinde yolculuk yapmamızı sağlayan müzeler geçmişle bugün arasında köprü kurar'' diyen Belediye Başkanı Akdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Müzeler, geçmişi öğrenerek bugünü anlamamıza yardımcı olurlar. Geçmişte yaşamış binlerce yıllık çağın yaşam biçimi hakkında bize bilgi veren müzelerimiz eğitici ve öğretici mekan olmalarının yanı sıra bizlerin tarih bilincinin gelişmesine de önemli katkıda bulunurlar. Müzelerde bulunan geçmiş uygarlıklara ait eserler o dönemde yaşayan insanların kültürü, inancı ve yaşam tarzları hakkında bilgi verir. Medeniyetlerin yaşatıldığı şehrimizde de geçmiş yüzyıllarda birçok uygarlık yaşamış ve o döneme ait önemli izler bırakmışlardır. Bu bilinçle müzelere gereken değeri vermeli, geleceğin teminatı çocuklara tarih bilgisini aşılamak, geçmişi öğrenmelerini sağlamak için müzelere teşvik etmeliyiz. Bu düşüncelerle Müzeler Haftası'nı kutluyor, tarih ve kültürel değerlerimizin korunup yaşatılmasına destek ve emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

(MB-YE-SK)



17.05.2017 14:14:01 TSI

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