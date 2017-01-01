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Kodla(Ma)nisa Saruhanlı finali yapıldı



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - Saruhanlı'da Manisa Valiliği tarafından 2015 yılından itibaren yürütülen Kodla(MA)nisa projesinin ikinci festivaline katılmak isteyen 5. ve 6. sınıf öğrencileri robotik ve yazılım alanlarında geliştirdikleri projeler ile birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Saruhanlı Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen programda Manisa Valiliği tarafından 2015 yılından itibaren yürütülmekte olan Kodla(MA)nisa projesinin ikinci Festival'ne katılacak olan robotik ve yazılım alanlarının birincilerini seçmekte jüri oldukça zorlandı. Kodla(MA)nisa projesinin ikinci Festival'ne katılmak için Saruhanlı'da toplam 16 Ortaokul yarışmaya katıldı.



Projeler jüriyi zorladı

Ortaokulların 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada birincilik seçimleri ise kıran kırana geçti. Projelerde özgünlük, yaratıcılık, kullanılabilirlik, tasarım, kısa ve kullanışlı olması kriterleri üzerinden değerlendirme yapılırken jüri üyeleri robotik ve yazılım alanlarında birincileri seçmekte oldukça zorlandı. Ortaokul öğrencilerinin birbirinden değerli projeleri arasından jüri seçimlerini yaparak ilçeyi temsil edecek okulları belirledi.

Robotik ve Yazılım olarak iki alanda da Hacırahmanlı Atatürk Mehmet Otan Ortaokulu birinciliğe layık görülürken, Robotik alanında Mütevelli Ortaokulu ikinci, Paşaköy Mustafa İzci Ortaokulu üçüncü oldu. Yazılım alanında Gökçeköy Ortaokulu ikinci olurken Büyükbelen Ortaokulu üçüncü olarak, 22-23 Mayıs tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar alanında yapılacak olan Kodla(MA)nisa projesinin ikinci Festivaline katılmaya hak kazandı.

Yarışmaya Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve aileler katıldı.

(AŞ-SC)



17.05.2017 14:14:03 TSI

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