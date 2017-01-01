Ritim grubunun gösterisine büyük ilgi
(Fotoğraflı)
Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin engellilerden oluşan Ritim Grubu, Belsa önünde gösteri yaptı.
Engellilerden oluşan ritim grubu, Murat Bizel ve saksafon Hakan Oral eşliğindeki 30 engellinin gösterisi, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Davul ve darbuka ile ritim tutan engelli çokların nefes kesen gösterisini vatandaşlar bol bol alkışladılar. Yaklaşık 7 yıl önce kurulan ritim grubu sık sık gösterilerde bulunuyor.
(KK-GY-Y)
17.05.2017 14:14:32 TSI
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