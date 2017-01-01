YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde Belediyesi çalışıyor, Niğde değişiyor

Niğde Belediyesi çalışıyor, Niğde değişiyor



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Altyapı ve üstyapı hizmetlerine aralıksız devam eden Niğde Belediyesi bu kapsamda şehir genelindeki su hatları ve bütünlüğü bozulmuş yollarda yenileme çalışması yapıyor.

Niğde Belediyesi, şehre daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için su hatları ve kaldırımlarda başlattığı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir yandan bisiklet yolunda asfalt çalışması yapılırken diğer yandan da Derbent Kavşağı karşısında kilitli parke döşemesi gerçekleştiriliyor. Ayrıca Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de Selçuk Mahallesi, Amas Mevkii, Derbent Karşısı ve ara sokaklarda bulunan kanalizasyon hatlarını yeniliyor. Şehrin muhtelif noktalarında içme su ve kanalizasyon hatlarında hummalı bir çalışma yürüten ekipler zaman içinde deforme olan hatları değiştirerek şehri daha sağlıklı bir altyapıya kavuşturuyor.

Şehre yakışan hizmet kalitesini ortaya koymak adına ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Mahallelerimizin duyduğu ihtiyaçları belirleyip, çalışma programımızı oluşturuyoruz. Şehir genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor'' dedi.

(MB-YE-SK)



17.05.2017 14:14:57 TSI

NNNN

