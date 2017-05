YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kitap Fuarı'nda roman ve öykü rüzgarı

Kitap Fuarı'nda roman ve öykü rüzgarı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Akçakoca Konferans Salonu'nda düzenlenen konferanslar roman ve öykülerle renklendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9. Kocaeli Kitap Fuarı Akçakoca Konferans Salonu'nda yazar Fatma İldige ve Erkan Karasoy tarafından roman ve öykü konulu konferanslar gerçekleştirildi. Erkan Karasoy çocuklara yönelik öyküler, Fatma İldige ise roman yazma hakkında çeşitli bilgiler verdi. İlk olarak söz alan İldige, roman yazmanın insanın zihnini canlandıracağını ve herkesin buna ihtiyacı olduğunu belirtti. İldige, "Roman yazmak her insanın yeteneğinde olmayabilir, fakat yetenekler deneyerek ve çalışarak kazanılır. Ne kadar çok denersek, her yaptığımızda bir öncekinden daha tecrübeli oluruz. Bu yüzden eğer yapmak istiyorsak denemekten asla vazgeçmemeliyiz. Çünkü doğru çalışma sonunda başarı getirir'' diye konuştu.

Daha sonra çocuk öyküleri yazarı Erkan Karasoy söz aldı. Karasoy, kendisine ait olan ve tamamen Türk motifleriyle yazılan öykülerle ilgili söyleşi düzenledi. Söyleşide Karasoy, "Öyküler tamamen kendime ait. Kendi hayal gücümden yola çıkarak öyküler yazdım. Hikaye kitapları çocukları derinden etkiler ve hayal dünyalarına giriş yapmayı sağlar. Eğitici öyküler yazabilmek her zaman en büyük sorumluluğumdur" diye konuştu.

(KK-GY-Y)



17.05.2017 14:15:28 TSI

NNNN