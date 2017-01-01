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Demirkol 250 öğrenciyi Çanakkale'ye uğurladı



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına düzenlenen yarışmalarda dereceye giren 250 öğrenciyi Çanakkale gezisi için uğurladı.

Haliliye Belediyesi, geleneksel hale getirdiği 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına ve Siyer- i Nebi yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Çanakkale gezisi düzenliyor. Bilgi yarışması, şiir okuma, şiir yazma, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren 250 öğrenci için Rabia Meydanında uğurlama programı gerçekleştirildi. Programa, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Jandarma Alay Komutanı Albay Kemal Timuroğlu, Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya, İl Müftüsü İhsan Açık, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda konuşan Başkan Demirkol, geleceğin teminatı olan gençlerin Çanakkale'ye uğurlandığı bir program olduğunu vurguladı. Program hakkında bilgi veren Demirkol, konuşmasının devamında, "Bu programda daha öncesinde Haliliye bölgesindeki 104 bin öğrencinin tamamına kitaplar dağıttık. 1. sınıftan 4. sınıflara kadar olan kısmında teknoloji bağımlılığı oluşmasın düşüncesi ile bilmece bulmaca kitapları dağıttık. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar peygamberimizin hayatını anlatan Siyer-i Nebi kitabı dağıttık. Bütün okullarımızda milli eğitim müdürlüğümüzün işbirliği dahilinde bütün öğrencilerimizin katıldığı test halinde sınavlar yaptık. Bu sınavlarda başarılı olan her okuldan üç öğürenciyi 'Peygamberler diyarından şehitler diyarına' diyerek uğurluyoruz. Giderken gençlerimize şu bilgiyi arz etmek istiyorum. Çanakkale'de 250 bin vatan evladı millet için gözünü kırpmadan şehit oldular. Gençler, din ve devlet, vatan ve millet için 250 bin gencecik fidanımız kanlarını döktüler. Şahadet mertebesine ulaştılar. Ben buradan o Allah'tan rahmet diliyorum. O şehitlerimizin daha öncede defalarca ifade edilen şekliyle onların son nefesi bugün bizlerin nefes almamızı sağlamıştır. Çanakkale'ye hiçbir zaman için savaş demiyorum, zafer demiyorum, Çanakkale bir destandır. Çanakkale'yi şimdi gideceksiniz, göreceksiniz oradaki şehitlerimize fatihalar okuyacaksınız. vatanımızın bölünmez bütünlüğünü bu toprakları kanlarıyla sulayarak nasıl bizlere vatan yaptıklarını, ecdadımızın yaşadığı bu destanı bizzat mahallinde yerinde göreceksiniz" şeklinde konuştu. Ardından selamlama konuşması yapan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna programı tertip ettiği için Demirkol'a teşekkür etti. Yarışmalarla dereceye girenlerin ödüllendirildiğini hatırlatan Vali Tuna, "Uzun süren bir emeğin sonucu burada binlerce gencimizin bir emeği var. Bunun neticesinde bir yarışma yapılıyor ve dereceye giren gençlerimiz ödüllendiriliyor. Gönül isterdi ki hepsini gönderebilsek. İnşallah o günlerde gelir. Biliyorsunuz lise öğrencilerimiz de belediyelerimizin desteği ile Çanakkale'ye gönderiyoruz. Şimdi bu yarışmada var. Havayolu karayolu derken helalde her sene artan bir sayı ile biz peygamberler diyarı Şanlıurfa'mızdan şehitler diyarı Çanakkale'ye binlerce gencimizi bu şekilde Çanakkale'ye uğurlayacağız" dedi.

Açıklamanın ardından öğrencilerin ellerine anneleri tarafından kına yakıldı. İl Müftüsü İhsan Açık'ın duasının ardından öğrenciler ve öğretmenleri görevlilerce otobüslere binerek Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

(BB-SD-Y)



17.05.2017 14:15:46 TSI

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