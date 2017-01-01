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Muğla'daki Malatyalılar bir araya geldi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Muğla Malatyalılar Derneğinin organizasyonu ile kentte yaşayan Malatyalılar sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Muğla Malatyalılar Derneği Başkanı Mustafa Demirhan'ın ev sahipliğinde Ula Gölet Mevkinde düzenlenen buluşmaya bölgede oturan çok sayıda Malatyalı katıldı. Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Dernek Başkanı Demirhan, gurbette yaşayan Malatyalıları bir araya getirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek benzeri etkinliklerin ileride de devam edeceğini söyledi.

Demirhan, bölge de kuruluşu bilinen ve tanınan tek Malatyalılar derneği olduklarını da belirterek Malatyalıları bir araya getirmek için etkin çalışmalar yapacaklarını da ifade etti.

(CÖ-SD-Y)



17.05.2017 14:14:48 TSI

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