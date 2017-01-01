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'Bir yaz masalı' miniklerin beğenisini topladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen çocuk oyunu 'Bir yaz masalı' isimli tiyatro gösterisini miniklerle buluşturdu.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, tarafından çocuklar için Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde sahnelenen çocuk oyunu, William Shakespeare'ın yazıp Emel Bala Gürel'in uyarladığı Özgür Avcı yönetimindeki 'Bir yaz masalı' adlı çocuk oyununun dekor tasarımını Murat Şimşek, kostüm tasarımını Deniz Çağrı Bilgili, ışık tasarımı ise İzettin Biçer yaptı. İki perde şeklinde sahnelenen oyuna büyük ilgi gösteren minikler, eğlenceli ve keyifli dakikalar geçirdiklerini söyleyerek, oyunun Adıyaman'da sahnelenmesini sağlayan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile Diyarbakır Devlet Tiyatroları yöneticileri ve oyuncularına teşekkür etti.

(CK-SD-Y)



17.05.2017 14:17:36 TSI

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