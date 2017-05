YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Efeler Belediyesi 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı sona erdi

Efeler Belediyesi 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı sona erdi



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen '2. Uluslararası Sanat Çalıştayı' düzenlenen sergi açılışı ve yemekli eğlence ile sona erdi.

Efeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılarak geleneksel hale getirilen Uluslararası Sanat Çalıştaylarının 2'incisi sergi açılışı ile son buldu. 6 ülkeden 9'u yabancı, 13 farklı şehirden de 24 sanatçının katıldığı çalıştayın sergisinin açılışı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezinde yapıldı. Çalıştay kapsamında 33 sanatçının farklı dallarda eserlerinin bulunduğu serginin açılışını Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan yaptı.



Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı Sanat Danışmanı Burak Erim, "Her sanatçının birer adet eserlerinin bulunduğu serginin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu çalıştaylar sonucunda açılan sergilerle Efeler Belediyesi çok güzel bir çağdaş sanatlar müzesinin temelleri atılıyor. Uluslararası sanat çalıştaylarını her yıl düzenli olarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Ulusal ve uluslararası sanatçılarla bir araya gelerek fikir alış-verişinde bulunarak çalışma fırsatı buluyoruz. Bu projenin diğer belediyelere de örnek olmasını diliyor, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Belediye olarak sanat ve sanatçıya katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade ederek konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Kültür ve sanat faaliyetleri insan yaşamında çok önemli yeri olan ve bizleri yaşama bağlayan, yaşamdan haz almamızı sağlayan çok önemli etkinliklerdir. Bu yönü ile belediyemiz adına, birebir insanımıza dokunan bu sanat dallarını bu güne kadar destekledik ve bundan sonra da artan bir ivme ile desteklemeye de devam edeceğiz. Amacımız yaşamı daha da güzelleştirmek ve tüm insanlarımızın bu güzellikleri paylaşmak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sanat Danışmanı Erim ile birlikte sergiyi gezen Başkan Özakcan, sanatçılardan sanatçılar ile tek tek yakından ilgilenerek ortaya çıkarttıkları eserler ile ilgili istişarelerde bulundu.



Açılan serginin ardından aynı günün akşamında sanatçılar için gala gecesi düzenlendi. Düzenlenen gecede Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal tarafından tüm sanatçılara katılım belgesi verilirken, Küratörler Elçin Ünal, Emel Atalay, Sanat Danışmanı Burak Erim ve Onur Konukları Doç. Dr. Numan Arslan, Turan Erol ve Mehmet Fırıncı'ya plaket takdim edildi.



8-14 Mayıs 2017 tarihleri arasından Efeler Saklı Bahçe'de eserlerini oluşturan sanatçıları sanatsever vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Efeler Belediyesi Ata Mahallesi Kültür ve Sanat Evi, Kızılcaköy Kültür ve Sanat Evi ile Başak Koleji öğrencileri de sanatçıları ziyaret ederek, yaptıkları eserler hakkında bilgi aldı. Her gün ziyaretçi yoğunluğu eşliğinde eserlerini oluşturan sanatçılar, gala yemeğinin ertesi günü düzenlenen Karacasu Afrodisias gezisi ile ilçeden ayrıldı.

