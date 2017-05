YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. FETÖ imamı eski öğretmenlere 9'ar yıl hapis

FETÖ imamı eski öğretmenlere 9'ar yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Kayseri'de düzenlediği sohbet toplantılarında imamlık yaptıkları, örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 eski öğretmene ayrı ayrı 9 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ayrı ayrı davalarda tutuklu sanıklar G.A. ve S.M. ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık S.M. mahkemede by lock programını bir arkadaşının yüklediğini belirterek, o programdan ayet, hadis ve terörist başı Fetullah Gülen'in vaaz ile kitap özetlerinin geldiğini söyledi.

Tanık olarak dinlenen Y.İ. ise yaşanan son olaylar sonrası sanık S.M.'nin evine gittiğini ifade ederek, "S.M.'nin evine gidip, itirafçı olması konusunda konuştum, ikna edemedim. Daha sonra ben polise giderek her şeyi anlattım. Toplantılarda Fetullah Gülen'in vaazları dinlenir, himmet toplanırdı. S.M. de sohbet imamıydı. Sohbet imamları bir araya gelir, toplantılara katılıp, katılmayanlar, kim ne kadar namaz kıldı, oruç tuttu, himmet topladı, onlar konuşulur, bilgisayara kayıt yapılırdı" dedi.

Aynı mahkemede başka dosyada yargılanan tutuklu sanık G.A. İzmir'den geldiğini, Kayseri'de kimseyi tanımadığını belirterek, iddiaları reddetti.

Tanık olarak dinlenen ve sanık G.A. ile sohbet toplantılarında tanıştığını söyleyen A.T. ise "2012-2013 yılında sanık ile sohbet toplantılarında tanıştık. Bizimle ilgileneceğini ve grup sorumlumuz olacağını söylediler, organizeleri o yapardı. Toplantılarda Fetullah Gülen kitapları okunur, vaazları dinlenirdi. G.A. himmet isterdi, biz de gönlümüzden ne geçtiyse verirdik" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tek tek başka dosyalarda yargılanan iki sanık G.A. ve S.M.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9'ar yıl hapis cezası verdi.

Eski polis ve öğretmenlere 6 yıl hapis

Ayrıca Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski polisler H.B. ve S.Ç. ile eski öğretmen Ö.B.'ye de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

(AÖ-Y)



17.05.2017 14:24:35 TSI

NNNN