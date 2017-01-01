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Nükleer Tıp uzmanlığından çocuk kitabı yazarlığına



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Elif Acar, yazarlık serüvenine Kocaeli Kitap Fuarı ile başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 9 Kitap Fuarı, kitapların büyülü dünyasına davet ederken içinde yazarlık düşüncesi olanlara da ilham oluyor. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Elif Acar da bir sene önce ziyaretçi olarak geldiği Kocaeli Kitap Fuarı'ndan bir çocuk kitabı yazarı olarak çıktı. Kocaeli'de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nükleer Tıp Uzmanı olarak görev alan Dr. Elif Acar, geçen sene Kocaeli Kitap Fuarı'nı ziyaret ettiğini belirterek, "Küçüklükten beri yazmayı çok seviyorum. Birçok roman ve hikaye denemem oldu. Ama bu uğraşımı bir kitaba dönüştürme şansım olmadı. Kitap Fuarı'nı dolaşırken hikaye denememi bir stanttaki yayınevine ulaştırdım. Sonra geri döndüler ve hikayemi çok beğendiklerini söylediler" dedi.

"Dinazor Hırsızları" hikayesini bu şekilde kitaba dönüştürdüğünü ifade eden Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Acar, "Kocaeli Kitap Fuarı sayesinde yazarlık serüvenim başladı. Kocaeli Kitap Fuarı benim yazar olmamı sağladı. Bu fuar Kocaelililer için büyük bir şans. Artık Türkiye'nin sayılı kitap fuarlarından da oldu. Herkesi Kocaeli Kitap Fuarı'na bekliyorum" şeklinde konuştu.

(KK-GY-Y)



17.05.2017 14:25:19 TSI

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