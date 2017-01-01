Belediye turnuvasında yarı finalistler belli oldu
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Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi çalışanları arasında dostluk ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla düzenlenen geleneksel futbol turnuvasında yarı finalistle belli oldu.
Geçtiğimiz Nisan ayında 12 takımın katılımıyla başlayan turnuvada rakiplerini yenen Ruhsat Denetim, Fen İşleri, Kültür ve İmar Şehircilik yarı finale yükseldiler. Doğu Kışla Spor Tesisleri'nde oynanacak yarı final maçlarında Ruhsat Denetim-Fen İşleri, Kültür- İmar Şehircilik karşı karşıya gelip finale yükselmeye çalışacak.
(KK-GY-Y)
17.05.2017 14:25:38 TSI
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