YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Palandöken Belediyesi'nin yılsonu sergisi göz kamaştırdı

Palandöken Belediyesi'nin yılsonu sergisi göz kamaştırdı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediyesi'nin yılsonu sergisi göz kamaştırdı.

Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yıl sonu sergisinin açılış törenine Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ın yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Erzurum 109. Topçu Alay Komutanı Albay Taner Aydın, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Ak Parti Erzurum eski Milletvekili Mücahit Daloğlu, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Palandöken Halk Eğitim Müdürü Onur Çaycı, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB)Başkanı Rasim Fırat, Palandöken İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bilgehan Bilgin, Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Ak Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Palandöken Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri, Muhtarlar, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi kursiyerleri ve çok sayıda Palandökenli katıldı.

Törende konuşan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Üreten bir toplumun parçası olmak adına Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezide eğitim gören kursiyerlerimizle bu anlamlı günde bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.

KÜLTÜR MERKEZİMİZ DE 36 BRANŞTA KURSUMUZ VAR

Palandöken Belediyesi olarak Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezin şehir ve ilçe ekonomisine kattığı istihdam ve iş gücünü her anlamda artırdıklarını söyleyen Başkan Orhan Bulutlar, "Meslek edindirme kurslar da branş sayımızı ise 36'a çıkardık. Bugüne kadar 7 bin üzerin de insanımız buradan eğitim aldı. Bu eğitim alan kursiyerlerimiz den 5 bin kişi meslek edindirme kursundan alırken 2 bin kişi katılım belgesi verildi. 2016 -2017 Eğitim Öğretim Yılında ise 2 bin 250 kursiyerimiz bu kurslarda mesleki ve sanat anlamında önemli kazanımlar elde etti. İlçe Halk Eğitim ile birlikte Palandöken de önemli bir işi başardık. Merkezimiz dolup dolup taşıyor." diye konuştu. Toplumun en güçlü yapısının aile olduğunu belirten Başkan Bulutlar, "Biz projelerimizi aile temeli üzerine inşa ediyoruz. Aile güçlü olursa toplum da güçlü olur. Bu bilinçle Aile ekonomisine katkıda bulunmak için meslek edinmek isteyen kadınlarımızın mutluluğu adına çalışıyoruz. İstihdama katılan kadınlarımız sayesinde kadın eli değen ilçe ekonomisi daha fazla kalkınacak" dedi.

ÜRETEN KADINLARA BÜYÜK DESTEK

Eğitim ve öğretim gören kadınlara üretim aşamasından itibaren verdikleri desteği ilerisin de pazarlama anlamında da vereceklerini aktaran Başkan Orhan Bulutlar, "El emeği göz nuru ürünlerini satıp ailelerine katkı sağlayacak kadınlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Birçok branşta hünerlerini gösteren kadınlarımıza her zaman sahip çıkacağız. Palandökenimiz son dönemde yapılan hizmetlerle altın dönemini yaşadığını ve bu döneme kadınların büyük katkısı olduğunu da ifade eden Başkan Bulutlar ,"Bizim çalışmalarımıza değer katan en büyük etken kadınlarımızın heyecanıdır. İnsanlarımızı geleceğe taşıyacak projelere imza atarken bizim en büyük destekçimiz kadınlarımızdır. İnanıyorum ki el ele vererek özellikle eğitim alanındaki örnek projelerimizle Palandökenimizi geleceğe taşıyacağız" şeklinde konuştu.

İKİNCİ KÜLTÜR MERKEZİMİZ İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, İlçeye ikinci bir kültür merkezi daha yapıldığının müjdesini verdi. Yıldızkent Kültür Merkezi'nin ilçenin önemli bir değeri olacağını söyleyen Başkan Bulutlar," İlk Kültür Merkezimizdeyiz inşallah seneye ikinci kültür merkezimiz de olacağız. Bu eser ortaya çıktığında ilçemiz, çok amaçlı bir hizmet kompleksine daha kavuşmuş olacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

BELEDİYEMİZ HAYATIN HER ALANINDA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Palandökende her zamanki gibi güzel işlere imza atıldığını belirterek, "Güzel sanat eserlerini ortaya çıkaran ilçenin istidamın ve ekonomisine büyük katkı sunan başta Palandöken Belediyemiz olmak üzere tüm kursiyerleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Spor Kompleksi amacına uygun olarak örnek çalışmalara imza attığını dile getiren Palandöken Halk Eğitim Müdürü Onur Çaycı ise "Bu sergi aracılığıyla ilçenin kalkınmasında önemli bir rol oynayan kursiyerleri ve desteklerini esirgemeyen Başkan Orhan Bulutlar'a, teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ve Protokol, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezin de eğitim alan kursiyerlere sertifikalarını verirken kurs hocalarına da teşekkür plaketi verildi. Daha sonra kursiyerlerin hazırlayıp sunduğu mini bir konser verirken yine Kursiyerler den oluşan Dadaş Bar ekibi gösterisi nefes kesti. Başkan Bulutlar ve davetliler sergideki sanat eserlerini inceleyerek kursiyerlerden eserler hakkında bilgi aldılar.

(ERZ-AT-Y)



17.05.2017 14:26:18 TSI

NNNN