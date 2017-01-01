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Başkan Uçar, işyeri açılışına katıldı



(Fotoğraflı)



Emre Yılmaz

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Belediye Başkanı Serkan Uçar iş yeri açılışına katılarak sahiplerine işletmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, Hanönü Vali Topaloğlu Caddesi üzerinde hizmete giren bir elektronik aletler dükkanının açılışına katıldı. İşletme sahibi Arif Özkan'ın ev sahipliğini yaptığı açılışa Belediye Başkanı Serkan Uçar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yapılan duanın ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte işletme hizmete girdi. Açılışta konuşan Başkan Uçar, "İş yeriniz ilçemize hayırlı olsun" diyerek bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.

(EY-GY-Y)



17.05.2017 14:28:03 TSI

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