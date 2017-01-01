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Kitap fuarında tiyatro konuşuldu



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda TÜGVA'nin düzenlediği Sanat ve Gençlik konulu söyleşide tiyatro ve tiyatro sanatına bakış açısı konuşuldu.

9. Kocaeli Kitap Fuarı Karamürsel Alp Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide tiyatrocu Osman Doğan ve Ayşe Şahinboy Doğan konuk oldu. Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA)'nın düzenlediği söyleşiye Kocaeli TÜGVA Başkanı Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra birçok öğrenci katıldı. Tiyatronun kendilerine çok şey kattığını ifade eden tiyatrocu Doğan, "Tiyatro sayesinde birçok yeri gezdim, birçok kişiyle tanıştım. İnsanların sizi alkışlaması size övgü dolu gözlerle bakması çok güzel. Gençlerin bu işe başlamadan önce korkmadan yılmadan çalışırlarsa daha başarılı olabilirler. İnşallah bu kanı yakın zamanda yavaş yavaş değişmeye devam edecek" dedi.

Başarıya ulaşmak için çok çalıştıklarını ifade eden Ayşe Şahinboy Doğan, "Devletin tiyatroya biraz daha destek vermesi gerekir, bu konuda özel tiyatrolar da var ama son zamanlarda zaten gelişen ve büyüyen bir tiyatro sektörü var. Bu işin daha da gelişerek büyümesi bizler için de izleyen için de çok önemlidir. Yeteneklerinizin farkında olun. Eğer içinizde tiyatro sevgisi var ise mutlaka eğitimlerini alın, kendinizi geliştirin. Eğer gençler çocuklar tiyatroya ilgi duymuyor ise bunun müsebbibi biz sanatçılardır'' şeklinde konuştu.

Daha sonra soru-cevap şeklinde devam eden söyleşide katılımcılar tiyatro hakkında merak ettikleri soruları sordu. Son zamanlarda tiyatronun tüm salonlarda yaygınlaştığını ifade eden Osman Doğan, çocuklara eğitimleriniz yanı sıra mutlaka drama ya da oyunculuk eğitimi almalarını öğütledi. Doğan, "Aldığınız bu eğitimler sonrasında oyuncu olamasanız da en azından hitabetiniz gelişir ve özgüveniniz yerine gelir" önerisinde bulundu.

Karamürsel Alp Konferans Salonu'nda Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği'nin düzenlediği günün son söyleşisinde araştırmacı-yazar Erdal Sarıçam yer aldı. "Kadının Kimliğini Ayağa Kaldıranlar" konulu söyleşide Sarıçam, kadının kimliğinin bugün kapitalizmin sayesinde aşağılara çekildiğini belirtti. Sarıçam, "Kapitalizm sayesinde zorla aşağılara çekilmek istenen kadının kimliğini bizler bir şekilde yukarılara çekmek zorundayız" diye ifade etti.

(KK-GY-Y)



17.05.2017 14:29:19 TSI

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