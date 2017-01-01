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Ilıcalı, Uluslararası Fuarın moderatörlüğünü yaptı



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ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Dünyadan ve Türkiye'den önemli konuşmacıların katılımı ile gerçekleşen "World Cities Expo İstanbul 2017" fuarının moderatörlüğünü yaptı.

Akıllı şehirlerin geleceğine yön veren World Cities Expo İstanbul 2017, Dünya ve Türkiye'den önemli isimleri bir araya getirdi. İstanbul'un ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen fuarda, Teknoloji ve İnovasyon, Çevre ve Sağlıklı Yaşam, Akıllı Araçlar, Enerji, Kentsel Dönüşüm, Veri Analitiği, Siber Güvenlik ve Akıllı Şehir Stratejileri gibi önemli konu başlıkları altında dünyanın önde gelen kuruluş ve uzmanlarının katılımıyla pekçok oturum ve panel yer alıyor. World Cities Expo İstanbul 2017 Ulaştırma oturumu ise Ulaştırma Profesörü olan Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın moderatörlüğünde yapıldı. 30 yılı aşkın bir eğitimci ve ulaşım uzmanı olan Ilıcalı, "Akıllı Şehirler' in en büyük alanını oluşturacak kısım elbetteki ulaşım ağı olacaktır. Geleceğin en büyük adımlarından birinin 'Akıllı Şehirler' olacağının farkında olan, proje ve fikirlerini aynı platforma taşıyan uluslararası firma ve markalar ile İstanbul'da buluştuk." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

"Teknoloji Hayatımızın Bir Parçası Oldu"

Teknolojinin hayatımızın bir parçası haline geldiğini ve teknolajiye ayak uydurarak hayatımızı baştan inşa etmemiz gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ilıcalı "Günden güne değişen ve kendini sürekli yenileyen teknoloji artık şehirlerin dönüşümlerine de yön veriyor. Geçmişin tecrübesi geleceğin teknolojisiyle buluşuyor. Artık akıllı şehirler ve akıllı teknolojiler dün, bugün ve yarın arasında hızlı geçiş sağlayan bir köprü görevi görüyor. Hayatımız, yaşadığımız mekanların teknolojik gelişmeleri ile yeniden şekilleniyor." ifadelerini kullandı.

"Trafiğe Çözüm Olacak Yeni Proje Yolda"

Ulaşım çalışmaları üzerine hazırlık aşamasında olan yeni bir projeden söz eden Ilıcalı, bu projenin hayata geçmesi halinde trafikte düzenin ve güvenin sağlanacağı, trafik kazalarının azalması, güvenli sürüş ve bir çok ulaşım sorununun çözümünde önemli bir yol katedileceğini dile getirdi. Ilıcalı "Projede yollardaki kara noktalar, trafik kazalarının olduğu bölgeler, yol inşaat çalışmaları, keskin virajlar, yoğun yağış, gizli buzlanmalar ve sis sürücüye bir uyarı sistemi ile bildirilecek. Bilgilendirmeler cep telefonları, araç içi ekran/işaret panoları, sesli mesajlar ve radyo kanalları ile sağlanacak. Bu projeyle yollarda araçların hızları sürekli olarak ölçülecek ve araçlar 'hız limitini geçtin' şeklinde uyarılacak." cümleleriyle katılımcılara proje hakkında bilgi verdi.

(ERZ-AT-Y)



17.05.2017 14:32:05 TSI

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