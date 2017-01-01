YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Doğan, Bekirdere Mahalle Muhtarını ağırladı

Başkan Doğan, Bekirdere Mahalle Muhtarını ağırladı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Bekirdere Mahalle Muhtarı Adnan Birin, azalar Mehmet Gümüş, Bilal Yaşa ve Ahmet Büyükkaraca'yı makamında ağırladı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Bekirdere Mahalle Muhtarı ve azalarını makamında kabul etti. Hizmetlerin ve mahalle çalışmalarının konuşulduğu ziyarette Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İzmit belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü ve aynı zamanda belediye meclis üyesi olan Mehmet Çetin, belediye meclis üyeleri Engin Uztürk, İbrahim Elgin, Erdoğan Çakır ve Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe de hazır bulundu.

Muhtarları mahallerdeki gözleri kulakları olduğunu belirten Başkan Doğan, "İzmit'teki başarılı hizmetlerin sebeplerinden biri de muhtarlarla koordinasyon ve işbirliği içinde olmamızdır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren muhtarlar her zaman önceliğimiz oldu. Belediyemiz bünyesinde Türkiye'de ilk defa kurduğumuz Muhtar Hizmet Masamızla sizlere ayrı bir değer verdik. Bu uygulamamızla tüm Türkiye'ye örnek olduk. İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde Büyükşehir Belediyelerinde Muhtarlık Daire Başkanlığı, İlçe Belediyelerinde ise Muhtar Müdürlüğü kurulma zorunluluğu getirildi. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren haftada en az iki gün muhtarlarımızla birlikte mahallerimizi karış karış dolaşıp, vatandaşlarımızın isteklerine yerinde çözümler buluyoruz. Her ay düzenli bir şekilde sizlerle bir araya gelip mahallerimiz için daha ne yapabiliriz diyerek fikir alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

(KK-GY-Y)



17.05.2017 14:32:13 TSI

NNNN

