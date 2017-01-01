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Suriye Türk Tiyatrosu'ndan 'Bir Adım Mahkumunun Son Günü' oyunu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Türk Dünyası Tiyatro Günleri'nin ikinci gününde Suriye Türk Tiyatrosu oyuncuları tarafından "Bir İdam Mahkûmunun Son Günü" isimle oyun sahnelendi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenen tiyatroyu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çeşitli ülkelerden Mersin'e gelen tiyatro grupları ve çok sayıda Mersinli vatandaş ile birlikte izledi. Büyükşehir Belediyesi olarak Türk dünyasını bir çatıda birleştirmek ve bunu da sanatla, tiyatro sahnesi ile yapmak istediklerini söyleyen Başkan Kocamaz, "Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok elim bir olayı canlandırdılar. Bu arkadaşlarımız Türk Dünyası Tiyatro Günleri'nde geçen yıl da yer almışlardı ve bu organizasyona destek vermişlerdi. Her zaman söylediğimiz gibi bizim amacımız tiyatro etrafından Türk dünyasını birleştirmek. Dolayısıyla bugün ikinci günümüz ve inşallah bir hafta boyunca bu etkinlikler devam edecek" dedi.

Victor Hugo'nun gençlik yapıtlarından biri olan ve Murtaza Karaali tarafından yönetilen oyunda, idama mahkum olduğunu öğrenen bir adamın infaz gerçekleşene kadar geçirdiği altı haftalık hapishane süresi anlatıldı. İdam cezasının hem trajik hem de dramatik yanlarının gösterildiği oyunda ceza konusuna uygarca bakmadıkça, uygarlığın önemli bir ayağının eksik kalacağı konusu işlendi. Mahkumun, kendinden önce giyotine gidenlerin bekletildiği hücrede daha önce kalmış kişilerin duvarlara attıkları imzalar ve tarihleri görmesi üzerine bazı şeyleri sorgulamasının anlatıldığı oyunda, 'Ölüme hazırlıklı olunur mu?' sorusu izleyenlerin akıllarına getirildi. Seyircilerin dikkatle ve ilgiyle izlediği oyunda, özgürlüğün ve eşitliğin ne kadar değerli olduğunun bir kez daha farkına varılması sağlandı.

Oyun sonunda Kocamaz tarafından, tiyatro ekibinin lideri Murtaza Karaali'ye plaket takdim edilirken, oyunculara da çiçek ve sertifikaları verildi.

(KRY-Y)



17.05.2017 14:32:18 TSI

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