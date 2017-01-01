Esogü Hastanesi hemşirelerinden sergi
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki hemşireler, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla sergi açtı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan hemşireler goblen, kaligrafi, kağıt rölyef, taş boyama ve yağlı boyama çalışmalarından oluşan sergi açtı.
ESOGÜ Hastanesi Sanat Galerisinde sergi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.İlhami Ünlüoğlu ve Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal'ın katılımıyla açıldı. Hemşireler Nigar Yılmaz, Ayşe Çavuşoğlu, Semra Kambur Dönmez, Derya Yeşilpekmez ve Gülden Yalçın'ın çalışmalarının yer aldığı sergi, 3 gün boyunca gezilebilecek.
(İHA-Y)
17.05.2017 14:34:53 TSI
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