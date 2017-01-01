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Dünya Oyun Oynama Gününde pedallara bastılar



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Sokakların toplum tarafından kullanılmasını hedefleyen "Şenlikli Toplum Platformu" sokakların aynı zamanda tüm canlılar tarafından da kullanılabilir hale gelmesini amaçlayan bir etkinlik hazırladı. Bu kapsamda düzenlenen bisiklet turu ile yüzlerce bisikletçi, Eskişehir sokaklarında tur attı.

Proje, arabalara terk etmek zorunda kalınan sokakları tekrar şenlik, macera, eğlence, spor alanlarına dönüştürmek ve daha sonra oluşturulan ortak mekanların toplumsal gruplar tarafından beslenmesini sağlamak olduğu ifade edildi. Düzenlenen etkinliğe Tepebaşı Belediyesinin yanı sıra Eskişehir Bisiklet Derneği, Mimalar Odası, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, Ekolojik Yaşam Topluluğu, Tepebaşı Gençlik Merkezi, Osmangazi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı destek verdi.

Bisiklet turu için Espark AVM önünde buluşan yüzlerce bisikletçi "Şenlikli Toplum" olarak, Şenlikli Toplum Projesi'nin tanıtılması amacıyla pedal çevirdi.

(İHA-Y)



17.05.2017 14:35:38 TSI

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