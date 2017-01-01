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Kitap Fuarında ''Onat Kutlar'a mektup'' vardı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - 9. Kitap Fuarı'na katılan yazarlar Deniz Türkali ve Hülya Uçansu, 1995 yılında hayatını kaybeden Onat Kutlar'a yazılan mektupları anlattı.

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli şair, yazar ve düşünce adamlarından biri olan ve 1995 yılında Taksim Meydanı'ndaki Opera Pastanesi'ne yapılan bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Onat Kutlar, kendisine yazılan mektuplarla Kocaeli 9. Kitap Fuarı'na konuk oldu. 'Onat Kutlar'a Mektup Var' kitabının editörü Hülya Uçansu ve bu kitap içinde yer alan 50 mektuptan birinin sahibi olan Deniz Türkali, okurlarıyla buluşarak usta yazarı anlattı.

Yahya Kaptan Salonu'nda gerçekleşen söyleşi, 'Onat Kutlar'a Mektup Var' kitabının editörü Hülya Uçansu'nun izleyenlere Onat Kutlar'ın biyografisini anlatmasıyla başladı. Hülya Uçansu daha sonra kitabın çıkış hikayesini izleyicilerle paylaştı. Kendisinin sinema serüvenine 1975 yılında Onat Kutlar'ın asistanı olarak başladığını anlatan Uçansu, "1983 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı Film Festivali düzenlenme kararı alındığında, o göreve beni Onat bey önerdi ve ben festival direktörü oldum. Festival gibi bir hayatım oldu. Ve ben bunu Onat beye borçluyum. Dolayısıyla bu kitap her şeyden önce benim için bir vefa borcuydu" dedi.

Hülya Uçansu konuşmasında, Onat Kutlar'ın yaşam tarzı, bilgi birikimi, edebiyattan, politikaya, sanatın çeşitli alanlarında sahip olduğu yetenekle tanınması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Uçansu, "Onat Kutlar, önemlidir çünkü yaşamı boyunca doğru bildiği ilkelerden vazgeçmedi. Ülkesini çağdaş bir yere taşımak istediği için hep çalıştı" şeklinde konuştu. Onat Kutlar'ın 1961 yılında Paris'ten döndükten sonra Sinematek Derneği'ni kurduğunu hatırlatan Hülya Uçansu, bu sayede Türkiye'nin dünya sinemasına tanıtıldığını kaydetti.

Söyleşide 'Onat Kutlar'a Mektup var" kitabındaki mektuplardan birinin sahibi olan Deniz Türkali de konuştu. Onat Kutlar'ın çok iyi bir dostu ve sırdaşı olduğunu söyleyen Türkali, "Bu kitap bana söylediğinde ona karşı büyük bir vefa borcumuz olduğunu düşündüm ve hemen yazdım. Kurduğu Sinematek hepimizi çok heyecanlandırmış ve birleştirmişti. Onunla tanışmak insana çok şey katan bir hadisedir. Bir kere dünyanın en tatlı sohbet eden insanlarındandı. Ağzından bal damlardı. Hepsi de çok doğru sözlerdi. İleri aydınlık konuşmalardı yaptıkları. Şiirden, aşktan, sinemadan, politikadan ve hepsinden aynı keyifle bahsederdi" şeklinde konuştu.

Söyleşinin ardından Hülya Uçansu ve Deniz Türkali, okurları için "Onat Kutlar'a mektup var" kitabını imzaladı.

(KK-GY-Y)



17.05.2017 14:36:17 TSI

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