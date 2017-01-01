YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Demirci Belediyesinden Kiraz Pazarına tam not

Demirci Belediyesinden Kiraz Pazarına tam not



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Şehzadeler Belediyesi Kiraz Pazarında incelemelerde bulundu. Türkiye'de kirazın ilk Şehzadeler'de, en son da Demirci'de üretildiğini ifade eden Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Böylesine güzel projenin aynısını Demirci ilçemize de kazandırmak istiyoruz" dedi.

Şehzadeler Belediyesinin hayata geçirdiği Kiraz Pazarı projesi, açılışının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen kiraz üreten diğer ilçelerin ilgisini çekmeye başladı. Manisa'da kirazın en son üretildiği ilçe olan Demirci ilçesinin Belediye Başkanı Selami Selçuk, Şehzadeler Belediyesi Kiraz Pazarında incelemelerde bulundu.

Şehzadeler Belediyesi Kiraz Pazarı projesinin aynısından Demirci ilçesine de yapmayı planladıklarını ifade eden Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Şehzadeler Türkiye'de kirazı ilk üreten yerdir, Demirci ilçemizde Türkiye'de kirazın en son çıktığı yerdir. Bu iki ilçede Manisa sınırları içerisindedir. Şehzadeler Belediyemizin Kiraz Pazarı ile ilgili yapmış olduğu yatırımı hepimiz biliyor ve beğeniyoruz. Burada ki Kiraz Pazarının bir benzerini aynı şekilde Demirci ilçemizde de yapmayı düşünüyoruz. Bugünkü bu ziyaretimizin amacı tesiste incelemelerde bulunmak ve yerinde görmektir. Yaptığımız inceleme neticesinde tüccar ve üreticinin çok memnun kaldığı ve herkesin kazandığı bir Pazar yeri olmuş. İnşallah buradaki projenin aynısını Demirci ilçemize kazandırmak istiyoruz" dedi.

(SC-Y)



17.05.2017 14:36:45 TSI

NNNN

