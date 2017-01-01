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Dünya Doğal Boya ile Korunmalı temalı eser üretildi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:38
Dünya Doğal Boya ile Korunmalı temalı eser üretildi
Dünya Doğal Boya ile Korunmalı temalı eser üretildi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜSAM) tarafından "Doğal Boya Sempozyumu, Çalıştay ve Sergisi" düzenledi.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi KÜSAM tarafından II. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu düzenlendi. Sempozyum kapsamında "Doğal Boya Sempozyumu, Çalıştay ve Sergisi" olarak birçok sanatsal etkinlik gerçekleştirildi.
Sempozyum kapsamında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Menekşe Suzan Teker, Öğretim Görevlisi Mine Sezgin Yıldıran ve Arş. Gör. Ahsen Uysal Günbulut tarafından "Dünya Doğal Boya ile Korunmalı" temalı bir eser üretildi. Dünyadaki tükenen ve kirletilen su kaynaklarına vurgu yapmak ve sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmek amacıyla 4 metreye 2.90 metre ebatlarında üretilen eserde Rezerve tekniğinde bal mumu ve İndigo doğal boyası kullanılarak tasarımı ve dikimi yapılan 12 gömlek üzerinde dünya haritası oluşturuldu.
Eserin fikir aşamasıyla birlikte bir aylık zaman diliminde üretiminin gerçekleştiğini söyleyen Moda ve Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Menekşe Suzan Teker, "Dünyamızda yaşanan doğaya dönüşü akademisyen ve sanatçı misyonumuzla kendi uzmanlık alanlarımızla buna nasıl katkı sağlayıp vurgu yapabileceğimizi düşündük ve 'Dünya Doğal Boya ile Korunmalı' temalı teorik araştırmalarımız sonucunda oluşan fikirlerle bu eser üretildi" dedi
Doğal Boya Sempozyumu kapsamında hazırlanan sergi Antalya Akvaryum ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda 18 Mayıs 2017 tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.
(SÇ-SÇ-Y)

17.05.2017 14:38:09 TSI
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