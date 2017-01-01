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Üçpınarlı hanımlar elişleriyle hayran bıraktı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Üçpınar Meslek Edindirme Kursları Merkezi kursiyerlerinin 'Yıl Sonu Sergisi' büyük beğeni topladı.

Yunusemre Belediyesi Üçpınar Meslek Edindirme Kursları Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler 1 yıllık emeklerini yıl sonu sergisinde beğeniye sundu.

Açılışta davetlilere seslenen Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, birbirinden güzel çalışmalara imza atan kursiyerleri kutladı. Uygur açıklamasında, "Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, programlarının yoğunluğu nedeniyle bizlerle birlikte olamadı, ancak sizlere sevgi ve selamlarını iletmemi istedi. Bütün bir yılın yorgunluğunu ortaya koymuş olduğunuz birbirinden güzel elişleri ve böylesine güzel bir program ile bizlere sunmuş oldunuz, ellerinize sağlık. İnşallah önümüzdeki senelerde yine hep birlikte çok daha güzel çalışmalara birlikte imza atarız. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Halkoyunu ve konuşmaların ardından açılış kurdelesini gezen davetliler sergiyi gezerken; kursiyerlerin el emeği, göz nuruyla yaptığı ürünlere hayran kaldı.

Merkezde yapılan serginin açılış törenine Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Bülent Yıldırım, Yunusemre Halk Eğitim Müdürü Aynur Özdemir, Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şaver Yüksel, Yunusemre Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Sevinç Kibar, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Selda İyikanlı, Yıldız Hanım İlköğretim Okulu Müdürü Ömer Yıldırım, Yunusemre Belediyesi Üçpınar Meslek Edindirme Kursları Sorumlu Öğretmeni Zuhal Altınbilek, Üçpınar Mahalle Muhtarı İlker Öz ve vatandaşlar katıldı.

(SC-Y)



17.05.2017 14:39:57 TSI

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