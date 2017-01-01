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Uluslararası Marsyas Kültür, Sanat ve Müzik Festivali yarın başlıyor



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Dinar Belediyesi tarafından bu yıl 8. gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Marsyas Kültür, Sanat ve Müzik Festivali"nin bu yıl 18 Mayıs ta başlayacağı belirtildi.

Dinar Belediyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) paydaşlığı ile gerçekleştirilen ve Sanat Danışmanlığını Cihat Aşkın'ın yaptığı festivalin 18 Mayıs Perşembe (yarın) başlayacağı kaydedildi. Festival ile ilgili Dinar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sanatın geniş kitlelere ulaşmasının, kültürel mirasların korunmasının ve sanatın kültürel, toplumsal, eğitsel ve ekonomik işlevlerinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı festivalde bu yıl sempozyumlar, panel, belgesel gösterimi, sergiler ve konserler düzenlenecek. Dünyanın ilk müzik yarışmasının yapıldığı yer olarak kabul edilen Dinar'da düzenlenecek festival 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14.30'da özel bir alışveriş merkezinin salonlarında sergi açılışları ve festival sanat danışmanı Cihat Aşkın'ın keman konseri ile başlayacak. Aynı günün akşamında belediye önünde kurulacak festival sahnesinde Türk Halk Müziği yorumcusu Çetin Akdeniz konser verecek.

19 Mayıs 2017 Cuma 'Aşıklar Buluşması'ndan hemen sonra yönetmenliğini Hakan Yılmaz'ın gerçekleştirdiği 'Bizim Mahalle' isimli belgeselin gösterimi gerçekleştirilecek. Usta sanatçı Orhan Hakalmaz belediye önü festival sahnesinde keyifli bir konserde izleyicilerle birlikte olacak. Alanlarında uzman bilim insanlarının yer alacağı 'Dinar Bölgesi ve Araştırmaları' konulu sempozyum 19 Mayıs Cuma sabah 9.30'dan öğleden sonra 17.00'ye kadar ve 20 Mayıs Cumartesi öğleden sonra 13.00'den itibaren de 'Müzik Bilimi Gözüyle Geçmişten Günümüze Anadolu'nun Nefesli Sazları' konulu panel sabah 10.00'dan itibaren Dinar MYO konferans salonunda izlenebilir."

(GC-



17.05.2017 14:40:09 TSI

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