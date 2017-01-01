ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uluslararası Marsyas Kültür, Sanat ve Müzik Festivali yarın başlıyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:40
Uluslararası Marsyas Kültür, Sanat ve Müzik Festivali yarın başlıyor

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Dinar Belediyesi tarafından bu yıl 8. gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Marsyas Kültür, Sanat ve Müzik Festivali"nin bu yıl 18 Mayıs ta başlayacağı belirtildi.
Dinar Belediyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) paydaşlığı ile gerçekleştirilen ve Sanat Danışmanlığını Cihat Aşkın'ın yaptığı festivalin 18 Mayıs Perşembe (yarın) başlayacağı kaydedildi. Festival ile ilgili Dinar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Sanatın geniş kitlelere ulaşmasının, kültürel mirasların korunmasının ve sanatın kültürel, toplumsal, eğitsel ve ekonomik işlevlerinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı festivalde bu yıl sempozyumlar, panel, belgesel gösterimi, sergiler ve konserler düzenlenecek. Dünyanın ilk müzik yarışmasının yapıldığı yer olarak kabul edilen Dinar'da düzenlenecek festival 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14.30'da özel bir alışveriş merkezinin salonlarında sergi açılışları ve festival sanat danışmanı Cihat Aşkın'ın keman konseri ile başlayacak. Aynı günün akşamında belediye önünde kurulacak festival sahnesinde Türk Halk Müziği yorumcusu Çetin Akdeniz konser verecek.
19 Mayıs 2017 Cuma 'Aşıklar Buluşması'ndan hemen sonra yönetmenliğini Hakan Yılmaz'ın gerçekleştirdiği 'Bizim Mahalle' isimli belgeselin gösterimi gerçekleştirilecek. Usta sanatçı Orhan Hakalmaz belediye önü festival sahnesinde keyifli bir konserde izleyicilerle birlikte olacak. Alanlarında uzman bilim insanlarının yer alacağı 'Dinar Bölgesi ve Araştırmaları' konulu sempozyum 19 Mayıs Cuma sabah 9.30'dan öğleden sonra 17.00'ye kadar ve 20 Mayıs Cumartesi öğleden sonra 13.00'den itibaren de 'Müzik Bilimi Gözüyle Geçmişten Günümüze Anadolu'nun Nefesli Sazları' konulu panel sabah 10.00'dan itibaren Dinar MYO konferans salonunda izlenebilir."
(GC-

17.05.2017 14:40:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Yıldırım &quot;Müzeler Günü&quot;nü kutladı
YEREL

VALİ YILDIRIM "MÜZELER GÜNÜ"NÜ KUTLADI
İhsaniye Kaymakamlığı ilçeyi havadan görüntüleyecek
YEREL

İHSANİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇEYİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEYECEK
SGK heyetinden ESOB'a ziyaret
YEREL

SGK HEYETİNDEN ESOB'A ZİYARET
Kızılay 250 aileye yapacağı gıda yardımını başladı
YEREL

KIZILAY 250 AİLEYE YAPACAĞI GIDA YARDIMINI BAŞLADI
Vakıf Katılım Bankası Afyonkarahisar Şubesi açıldı
YEREL

VAKIF KATILIM BANKASI AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ AÇILDI
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
SGK İl Müdürü Fidan &quot;Milli Seferberlik Programı&quot; sonuçlarını açıkladı:
YEREL

SGK İL MÜDÜRÜ FİDAN "MİLLİ SEFERBERLİK PROGRAMI" SONUÇLARINI AÇIKLADI:
TEOG mazeret sınavı 20-21 Mayıs da yapılacak
YEREL

TEOG MAZERET SINAVI 20-21 MAYIS DA YAPILACAK
Toy, vergi alacakları yapılandırmasıyla ilgili vatandaşları uyardı
YEREL

TOY, VERGİ ALACAKLARI YAPILANDIRMASIYLA İLGİLİ VATANDAŞLARI UYARDI
Dinar Belediyesi'nden &quot;Engelliler Haftası&quot; etkinliği
YEREL

DİNAR BELEDİYESİ'NDEN "ENGELLİLER HAFTASI" ETKİNLİĞİ
Havaların ısınması ile klima bakımları başladı
YEREL

HAVALARIN ISINMASI İLE KLİMA BAKIMLARI BAŞLADI
Sıkıyönetim listesindeki tuğgeneral hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL

SIKIYÖNETİM LİSTESİNDEKİ TUĞGENERAL HAKKINDA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...