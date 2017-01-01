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Başkan Çelik muhtarlarla toplantı yaptı



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KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kent merkezi ve ilçelerden gelen bir grup muhtarla toplantı yaptı. Başkan Çelik, muhtarları tek tek dinleyerek taleplerini aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, randevu talep eden muhtarları grup halinde davet ederek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı.

Sarız ve Develi'nin bazı mahalleleri ile kent merkezindeki bazı muhtarların iştirak ettiği toplantıda, muhtarlar tek tek söz alarak mahalleleriyle ilgili taleplerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, muhtarların tüm taleplerini dinledi, not aldı ve taleplerle ilgili bürokratlarına talimatlarda bulundu.

(SK)



17.05.2017 14:40:46 TSI

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