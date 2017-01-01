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Çaturoğlu Türkiye Şampiyonu engellileri tebrik etti



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1'inci Ligi 2016-2017 sezonu şampiyonu olan Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Her iki takıma da bir dahaki turnuvalarda başarı dileyen AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nü tebrik etti. Çaturoğlu konuşmasında, "Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Adana'da düzenlenen Oturarak Voleybol 1'inci Ligi 2016-2017 sezonu müsabakalarında güzel şehrimizin iki güzide takımı Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ve Kdz Ereğli Belediyesi finalde karşı karşıya gelmiş, müsabakayı (ALGES) Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü 3-1 kazanarak Oturarak Voleybol 1'inci Ligi şampiyonu olmuştur. Şampiyon olan Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ve Ligi 2'inci sırada tamamlayan Kdz Ereğli Belediye Spor Kulübünü başarılarından dolayı kutlar, bundan sonraki turnuvalarda her iki takımımıza da başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

(VK-OA-Y)



17.05.2017 14:41:22 TSI

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