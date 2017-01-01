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Muharrem Hasbi Koray kabri başında anıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:43
Muharrem Hasbi Koray kabri başında anıldı
Muharrem Hasbi Koray kabri başında anıldı

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Muharrem Hasbi Koray vefatının 50. yıl dönümünde adını taşıdığı okulun öğrenci ve öğretmenleri tarafından kabri başında dualarla anıldı.
Balıkesir'de yaptırdığı okulla Türkiye'de bir ilke imza atarak gençlerin eğitimine katkı sağlayan merhum Muharrem Hasbi Koray, yaptırdığı okulun öğrencileri, öğretmenleri ve sevenleri tarafından anıldı. Anma programında bir konuşma yapan Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi Müdürü Mutasım Ateş, "Muharrem Hasbi Koray 1959 yılında okulumuzu yaptırdı. Bu okul Türkiye'nin özel bir kişi tarafından yaptırılan ilk okul olma özelliğini taşıyor. İlk defa bir lise şahıs tarafından yaptırılıp Türk Milli Eğitimine kazandırıldı. Bu eğitim yuvasında şu anda 15 bine yakın öğrencimiz mezun olmuş durumda. Bu 15 bin öğrencimizin bir çoğu Türkiye'nin çok iyi kademelerinde yer almaktadır" dedi.
Muharrem Hasbi Anadolu Lisesinde yarın mezunlar buluşması yapacaklarını söyleyen Ateş, "Biz 3 yıldır bir gelenek oluşturduk. Her mezunlar buluşmamızda ve mezuniyet törenimizden önce Muharrem Hasbi beyin mezarını gelip ziyaret ediyoruz. Burada dualarımızı okuyoruz, onu rahmet ve minnetle anıyoruz. Bize bu güzel yuvayı kazandırdığı için kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.
Anma programı sonrası bir okul öğrencisi tarafından Muharrem Hasbi Koray'ın öz geçmişi okundu. Din Bilgisi öğretmeni Hüseyin Korkmaz tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından hep birlikte dua edildi.
Muharrem Hasbi Koray'ın anma programına yurt dışında olduğu için katılamayan torunu Yırcalı Holding yönetim kurulu başkanı Rona Yırcalı'nın yerine oğlu BEST A.Ş. Yönetim Kurulu başkan vekili Sırrı Yırcalı, Yırcalı Holding Özel Kalem Müdürü Hüseyin Karaduman, Muharrem Hasbi Okul Mezunlar Derneği Başkanı Mehmet Çalışkan, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
(OF-TS)

17.05.2017 14:43:06 TSI
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