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Konya'da 8 ilçenin daha 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu askıya çıktı



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu çalışmaları kapsamında, Çeltik, Derbent, Derebucak, Emirgazi, Halkapınar, Kulu, Tuzlukçu ve Yunak ilçe merkezlerine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını yeniden düzenleyerek bir ay süre ile askıya çıkardı.

Türkiye'de ilk defa il sınırları bütününde tüm kamu kurum ve kuruluşları, akademik camia ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla 1/100.000 ölçekli Konya ili çevre düzeni planı ve altı bölgede 1/25.000 ölçekli alt bölge nazım imar planlama çalışmalarını tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, idari sınırlar içerisinde yer alan tüm ilçe merkezleri, kapanan beldeler ve gerekli görülen kırsal yerleşim alanları için 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesinden yapılan açıklamada, "Demografik yapı, iş gücü yapısı, sosyal ve ekonomik yapı ışığında farklı gelişme eğiliminin gözlendiği kentsel ve kırsal kullanım alanları ile bunların etkileşim alanları, sektörel açıdan gelişme potansiyeline sahip alanları ve/veya sahip olduğu ekolojik değerler açısından korunması ve geliştirilmesi için benzer kararların üretilmesi gerekli alanlar dikkate alınarak belirlenmiştir. Buradan hareketle Konya ili sınırları bütününde 6 alt bölge oluşturularak planlama alt bölgelerinin özelliklerine göre plan kararları, politikalar ve stratejiler üretilmiştir. Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda Çeltik, Derbent, Derebucak, Emirgazi, Halkapınar, Kulu, Tuzlukçu ve Yunak ilçe merkezlerinde, 2043 yılına ait nüfus projeksiyonları dikkate alınarak planlama alanı bütününde değerlendirilmiş. 1 hektar yüz ölçümlü alanda yaşaması planlanan kişi sayısı, yerleşimlerin kendi karakteristik özellikleri olan ortalama konut büyüklüğü, ortalama hane halkı sayısı, mevsimsel konut kullanım oranı ve yapılaşmış alanlardaki nüfus dağılımı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak, farklılaşan yoğunluk kararları mekana yansıtılmıştır. Yine nüfus ve erişilebilirlik kriterleri dikkate alınarak sosyal ve teknik alt yapı alanları, donatı alanlarının planlama alanı bütününde yeniden irdelenmiş ve etkin dağılımı sağlanmıştır. 2043 yılı hedef alınarak, 6360 sayılı kanundan sonra Türkiye'de yapılan ilk çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli alt bölge nazım imar planları çalışmalarının ardından 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu çalışmaları Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nda askıya çıkartılmış olup, planlara http://www.konya.bel.tr adresinin "Kent Bilgi Sistemi" menüsünün "İmar Portalı Askı Listesi" (http://imarkbs.konya.bel.tr:4535/konyagis/askilistesi.aspx) sekmesinden ulaşılabilir" ifadeleri kullanıldı.

(BG-AH-Y)



17.05.2017 14:43:11 TSI

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