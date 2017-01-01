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Çaturoğlu maden şehitlerini andı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu 17 Mayıs 2010 da Karadon Müessesesi Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen grizu faciasında şehit olan 30 madenciyi ve dün Antalya Kemer'de şehit olan madencileri rahmet ve şükranla andığını belirtti.

Çaturoğlu, yayımladığı anma mesajında şu ifadelere yer verdi; "Madencilik dünyada en zor ve meşakkatli bir meslektir. Bu mesleği yapan madencilerimiz geçimlerini kazanmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çok zor koşullar altında her gün yerin yüzlerce metre altında alınlarının teriyle çalışmaktadırlar. Dün Antalya Kemer ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında meydana gelen metan sıkışması nedeniyle yaklaşık 900 metre derinlikte mahsur kalan hemşehrilerimiz Levent Korkmaz ve Esen Çavuş şehit olmuşlardır. Bu elim kazalarda hayatını kaybeden maden şehitlerimize ve bu güne kadar ülkemizin diğer maden ocaklarında hayatını kaybeden tüm maden şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Cenabı Allah bu gibi faciaları ve acıları bir daha ülkemize ve hanelerimize yaşatmasın diyor, bu vesileyle maden şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

(VK-OA-Y)



17.05.2017 14:43:28 TSI

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