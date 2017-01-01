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Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi'ne 2 yeni bölüm



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KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi'ne iki yeni bölüm daha açıldı.

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Acar yaptığı açıklamada, fakültenin 2017-2018 akademik yılında yeni açılan uluslararası ticaret ve işletmecilik ile yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin de eklenmesiyle üç bölüm halinde öğrenim faaliyetlerini devam ettireceklerini söyledi. 2009 yılında açılan İşletme Fakültesi'nin halen öğrenim gören 655 öğrencisinin bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Acar, yeni açılan bölümlerin birinci ve ikinci öğretimine 240 öğrenci alınmasının planlandığını bildirdi. Beyşehir'in ve bölgenin kalkınmasında, istihdam ihtiyaçlarının giderilmesinde yeni açılan bölümlerin amacına uygun öğrenciler yetiştireceğini ve bölge ekonomisine de ivme kazandırmasını beklediklerini de ifade eden Prof. Dr. Acar, "Tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan oldukça zengin bir ilçe olan Beyşehir'deki fakültemizde, donanımlı ve deneyimli bireyler yetiştirerek sektörün insan kaynağına katkı sunmayı hedefliyoruz. Kurulduğu günden bu yana hem sayısal, hem niteliksel büyümesini sürdüren fakültemiz bölgemize ayrı bir değer katıyor. Bu anlamda, öncelikle bölgemizin ve toplumun ihtiyaçlarını gözeterek yeni bölümlerin açılmasında katkısı olan SÜ Rektörümüz Mustafa Şahin ve YÖK üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

(BG-AH-Y)



17.05.2017 14:44:29 TSI

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