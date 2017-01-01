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YYÜ'de "Üniversitelerin Üniversite-İşbirliğinden Beklentileri" sempozyumu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:44
YYÜ'de "Üniversitelerin Üniversite-İşbirliğinden Beklentileri" sempozyumu
YYÜ'de "Üniversitelerin Üniversite-İşbirliğinden Beklentileri" sempozyumu

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ), Türkiye ve Irak'tan 30 üniversite rektörünün katıldığı "Üniversitelerin Üniversite-İşbirliğinden Beklentileri" sempozyumu başladı.
Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Van Valisi İbrahim Taşyapan, Türkiye'deki üniversitelerin artık dünyanın diğer ülkelerindeki üniversitelerle yarışır hale geldiğini belirterek, bu durumun da gurur verici olduğunu söyledi. Türkiye'deki üniversitelerin komşu ülkeleriyle işbirliğinin ufuk açısı olduğunu vurgulayan Taşyapan, "Özellikle komşu coğrafyalarda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntılarda üniversitelerimiz ve üniversite çağındaki gençlerimiz de bilimsel araştırmalarda payını almaktadır. Özellikle bu dönemdeki yardımlaşmamız daha da büyük bir önem arz etmektedir" dedi.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er ise, üniversitelerin ve öğretim üyelerinin bilgiyi sadece kendi toplumları için değil, bütün insanlık için ürettiğini belirterek, üniversitelerin güçlerini birleştirebilmelerinin önemli olduğunu söyledi. YÖK olarak üniversiteler arasındaki işbirliğini önemsediklerini anlatan Er, "Üniversiteler; dünyanın bir yanında farklı etnik ve kültürel kimliğe sahip öğrencilere, bir arada yaşama kültürü kazandırmak suretiyle evrensel barışın tesisine de önemli katkı sunarlar. Ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde de üniversiteler lokomotif görevi üstlenirler. Çünkü üniversitelerin yetiştirdiği uluslararası öğrencilerin eğitim aldıkları ülkelere duygusal bağlılıklarını yaşam boyu sürdürdükleri bir gerçektir. Bu öğrenciler mezuniyetleri sonrası, gerek kamu diplomasisi, gerekse de ekonomik ilişkilerin gelişmesi bağlamında iki ülke yararına pozitif katkılar sunmaktadırlar. Bu, üniversitelerin işbirliği için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.
Önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde öğrenim gören öğrenci sayısının 7 milyon 200 bini bulduğunu belirten Er, bu rakamla Türkiye'nin Avrupa Yüksek Öğretim Kurumu alanı içerisinde Rusya'dan sonra en çok öğrenciye sahip ikinci büyük ülke haline geldiğini söyledi. YÖK olarak uluslararasılaşmaya büyük önem verdiklerinin altını çizen Er, "Bundan daha 3 yıl önce yüksek öğretim sistemimize dahil olan uluslararası öğrenci sayısı 50 bin civarındayken, bugün bu rakam 110 bine ulaşmıştır. Bu öğrencilerden yaklaşık yüzde 26'sını lisansüstü öğrenciler oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde lisansüstü programa kayıtlı uluslararası öğrenci sayısını arttırmaya yönelik tedbirler yaşama geçirilecektir" şeklinde konuştu.
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da, Irak bölgesindeki üniversitelerle çok önemli işbirliği yapılabileceğini ifade ederek, "İslam ülkeleri son dönemlerde özellikle kendi içlerinde birlik ve berberliği temin etmediği sürece, bu ülkeler üzerinde çok değişik algılar oluşturulmaya ve yönetilmeye devam edecektir" dedi.
Kısa bir konuşma yapan Salahaddin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Anwar Dezaye tarafından Vali İbrahim Taşyapan'a, YÖK Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er ve YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'a hediye takdim edildi. 'Uluslararası Gençlik Buluşması Karma Resim Sergisi'nin gezilmesinin ardından sempozyum birinci oturumla devam etti.
(ATL-MSA-Y)

17.05.2017 14:44:32 TSI
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