Kızılay 250 aileye yapacağı gıda yardımını başladı
Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Danıştekin, kentteki 250 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayı yardımlarının başladığını belirtti.
Danıştekin, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik durumu iyi olmayan ve şube de kaydı bulunan ihtiyaç sahibi 250 ailenin Ramazan ayındaki temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere gıda dağıtımı başladığı kaydedildi. Açıklamada, "İhtiyaç sahibi ailelere un, makarna, reçel, yağ, çay, şeker ve bulgur gibi malzemelerin bulunduğu yardımlar yapılacak. İhtiyaç sahibi ailelerin yeni müracaatları değerlendirilmekte olup Yardımlarımız yıllardır olduğu gibi yine devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
(GC-
17.05.2017 14:46:08 TSI
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