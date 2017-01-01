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İşyeri denetimleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin işyerlerine yönelik denetimleri devam ediyor.

İzmit Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince bir ay içinde 865 yerin denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde işyerlerinin ruhsatlarının olup olmadığı, ruhsat verilirken taşıdığı genel şartlara uyup uymadıkları, hijyen ve temizlik konularına dikkat edildiği kaydedildi. Yetkililer, denetimler sırasında eksikleri olan işletmelerin uyarıldığını, uyarıları dikkate almayanlar hakkında da yasal işlem yapıldığını söylediler. Belediye ekiplerinin şehirdeki berberlere yönelik denetimlerinde de fiyat tarifesi, hijyen ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının kontrol edildiği ve her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı ifade edildi.

Öte yandan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından bir ay içinde 50 adet yeni işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verildiği ve 4 bin 49 işyerinin de ruhsatlarının yeni barkotlu ruhsatlarla değişiminin yapıldığı bildirildi.

(KK-GY-Y)



17.05.2017 14:46:28 TSI

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