YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenciler 15 Temmuz'u türkülerle andı

Öğrenciler 15 Temmuz'u türkülerle andı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Körfez Yarımca Ortaokulu öğrencileri, 15 Temmuz'u 'Türkülerle' andı.

Körfez Yarımca Ortaokulu öğrencileri, 'Türkülerle 15 Temmuz, Türkülerle Kutlu Direniş' programı ile duygu dolu anlar yaşattı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Şube Müdürü Bahtiyar Erdoğan, Yarımca Ortaokulu Müdürü Alparslan Dalkılıç, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Yarımca Ortaokulu'nda eğitim gören 42 öğrencinin sahne aldığı gecede öğrencilerin söylediği türküler duygu dolu anlar yaşattı. Program sonrasında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, "Bu gece burada bize 15 Temmuz'u unutturmadılar. Bu gençliğin büyüdüğü zaman ülkemiz daha kalkınmış olacağına ve 15 Temmuzlara fırsat vermeyeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş ise, "Bu akşam sahnede oluşan tabloya baktığımızda, ülkenin emin ellerde olduğunu görüyoruz. Bu ülke, asla hainlerin oyununa gelmez. Gerçekten duygu yüklü bir geceydi. Onlara baktıkça, 'işte bu' dedim ve geleceğimizin ne kadar aydınlık olduğunu gördüm. Bu evlatları yetiştiren anne ve babalar gurur duymalı. Bu ülke için bu gençler daha çok şey yapacaktır" diye konuştu.

(KK-GY-Y)



17.05.2017 14:49:50 TSI

NNNN

