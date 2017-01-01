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Tavas'ta Zeybekler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak



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DENİZLİ (İHA)- Denizli'nin Tavas ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek olan Zeybekler Günü etkinliğinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Tavas Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan Zeybekler Günü etkinliği için Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Akyol, "Gençlik haftasıyla birlikte 15 Mayıs 1919 İzmir Yunanlar tarafından işgal edilince Cumhuriyet tarihinde rahmetli Ahmet Hulusi Efendi'nin 4 saat içerisindeki fetvası çok önem arz etti. O fetvalar, o duruşlar, Gazi Mustafa Atatürk'ün milli mücadele meşalesini yakmasının başlangıcı olmasını teşkil etti. Denizli'de ikinci büyük miting aslında hemen 16 Mayıs 1919 günü Tavas meydanında gerçekleştirildi. Biz Tavas Belediyesi Meclisi olarak işin başlangıcından bu yana şöyle bir söz vermiştik. Zeybek kültürünü ulusal bazda ve uluslar arası düzeyde folklorik anlamda kültür olarak, sosyal hayat olarak, bir Zeybek ve fütüvvet ruhu, bir cengâverlik ve kahramanlık, bir cansiperane savunma ruhu ve cesaret ve secahati herkese tanıtmak istedik. Çünkü zeybek duruşu dosta güven veren düşmana korku salan önemli bir duruş. Zeybek kültürünün ve zeybek namenin veya zeybeğin hakikaten beşiğinin Tavas merkez olduğunu Tavas bölgesi olduğunu ki tarih kayıtlarımızda bu tescillendi. Tavas'a özgü Tavas Zeybeğinin Yar Yağmur Zeybeğinin ve İbrahim Usta Zeybeğinin Tavas'a özgü olduğunu da hem akademik anlamda, hem teorik anlamda, hem de pratik figür anlamında daha geniş kitlelere tanıtmak istiyoruz" dedi.

Zeybekler günü için Tavas'a, Denizli, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, İzmir, Afyonkarahisar gibi illerden çok sayıda zeybek ekibi gelecek.

19 Mayıs Cumartesi günü başlayacak etkinlik saat 14.00'te çarşı meydanından bağlar mesireliğine kortej yürüyüşü başlayacak.

(İHA-Y)



17.05.2017 14:50:07 TSI

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