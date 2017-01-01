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Şehzadeler'den liseler arası proje yarışması

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:51
Şehzadeler'den liseler arası proje yarışması
Şehzadeler'den liseler arası proje yarışması

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi, yenilenebilir enerji konusuna dikkat çekmek için Şehzadeler ve Yunusemre ilçesindeki lise ve dengi okullarda okullar arası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği konulu yarışma düzenliyor. Toplamda 4 derecede verilecek ödülde okulların yanı sıra proje öğretmenleri de ödüle layık görülecek.
Şehzadeler Belediyesi Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile yaptığı 'Şehzadeler Güneş Topluyor' projesi kapsamında yenilenebilir enerji noktasında halkı bilinçlendirmek ve yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek amacı ile Şehzadeler ve Yunusemre ilçesindeki lise ve dengi okullar arasında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği konulu yarışma düzenliyor. Düzenlenecek olan yarışmada amaçlarının Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği konularında toplumsal bir bilinç oluşturmak olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Yenilenebilir enerjide 2023 hedefimiz ihtiyaç duyduğumuz enerjinin yüzde 30'unu yenilenebilir kaynaklardan üretmek, enerji verimliliği konusunda da 2023 hedefimiz yüzde 30 enerji verimliliği sağlamak. Ülkemiz bu hedeflere koşarken biz de belediye olarak geleceğimiz olan gençlerimizin dikkatini yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına çekmek, onları bu konular üzerine düşünmeye sevk etmek ve proje üretmeye teşvik etmek amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile yapmış olduğumuz 'Şehzadeler Güneş Topluyor' projesi kapsamında liselerarası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği konulu yarışma düzenliyoruz. Gençlerimiz ülkemizin geleceği olan enerji konusunda bilinçlensin, yeni projeler üretsin istiyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak insanlarımızın yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak, Şehzadelere ilk örneklerini kazandırmak için Şehzadeler Güneş Topluyor projesi kapsamında güneş enerjili ürünlere 1 milyon 288 bin 439,29 TL yatırım yapacak. Öğrenciler, bir danışman öğretmen nezaretinde yarışmaya katılabileceği gibi bireysel olarak da katılabilecektir. Yarışmada birinci olan öğrenciye 2 bin TL, projenin danışman öğretmenine 1.000 TL, ikinci olan öğrenciye 1.500 TL, projenin danışman öğretmenine 750 TL, üçüncü olan öğrenciye 1.000 TL, projenin danışman öğretmenine 500 TL, dördüncü olan kişiye 500 TL ve projenin danışman öğretmenine 250 TL ödül verilecektir. Yarışmada ilk 10'a giren kişilere kitap seti hediye edilecektir. Yarışmada hazırlanan projeler 1 - 15 Ekim tarihleri arasında 15 Ekim 2017 saat 17.00'ye kadar Beyaz Masa birimimize teslim edilecektir. Yarışmamızda 20-25 Ekim 2017 jüri değerlendirmeleri ve mülakatlar yapılacak olup 25 Ekim 2017 tarihinde ödül töreni yapılacak ve dereceye giren projeler tanıtılacaktır. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerimiz yarışmanın şartnamesi ve başvuru formuna belediyemizin resmi internet sitesindeki duyurular ulaşabilirler" dedi.
(SC-Y)

17.05.2017 14:51:05 TSI
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