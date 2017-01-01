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Ziya Paşa, vefatının 137. Yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı



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ADANA (İHA) - Şair ve Edebiyatçı kimliğiyle de tanınan Adana'nın eski valilerinden Ziya Paşa, vefatının 137. yıldönümünde kendi adını taşıyan parktaki kabri başında anıldı.

Ziya Paşa'yı anma programına Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Vali Yardımcıları Kadir Okatan ve Mustafa Yavuz, Seyhan İlçe Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Mahmut Demirtaş, 1878-1880 yılları arasında Adana Valisi olarak görev yapan ve 17 Mayıs 1880'de bu görevi başındayken vefat eden Ziya Paşa'yı, vefatının 137. yıldönümünde Ziya Paşa'yı rahmetle ve minnetle andığını söyledi.

Vali Demirtaş, Ziya Paşa'nın 1825 yılında İstanbul'da dünyaya geldiğini, Tanzimat Döneminin fikirleri ve şiirleri ile en dikkat çeken siyasi ve edebi şahsiyetlerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Ziya Paşa, 1872-1876 yılları arasında Şura-yı Devlet üyeliği yapmış, 1877'de Suriye Valiliği görevinde bulunmuş, 1878'de Adana Valiliği'ne atanmıştır. Ziya Paşa, Adana Valiliği esnasında, eğitimle ilgili sorunlarla yakından ilgilenmiş, Taşköprü'nün ve Kale Kapısı'nın onarımını sağlamıştır. Köprüden geçenlerden hac ve tüccar kervanlarından alınan geçiş ücretlerine belli bir intizam getirmiştir. Büyük Saat yakınında bulunan kapalı çarşıyı hizmete açarak, Hanların tadilatlarını gerçekleştirmiştir. Adana'ya modern eğitim yapan, ilkokullar kazandırmış ve bu ilkokullarda gazete okuma ve yazmayı şart koşmuştur" dedi.

Öğrencilerin Ziya Paşa'nın şiirlerini okuduğu anma töreni, dualar edilmesi ve Vali Mahmut Demirtaş ile protokol üyeleri tarafından Ziya Paşa'nın kabrine çiçekler bırakılmasıyla son buldu.

(ELF-Y)



17.05.2017 14:54:18 TSI

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