YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Said Halim Paşa, Kitap fuarında anlatıldı

Said Halim Paşa, Kitap fuarında anlatıldı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu, Kocaeli Kitap Fuarı'nda Said Halim Paşa'yı anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu, Said Halim Paşa'yı anlattı. Kılavuz Gençlik Sahnesinde gerçekleşen söyleşide Bekiroğlu, "Batılıların her yol Roma'ya çıkar sözünü Said Halim Paşa her yol Mekke'ye çıkar şeklinde değiştirdi. Said Halim Paşa, Haziran 1913 ile Şubat 1917 yılları arasında sadrazamlık yapmış. Osmanlı'nın son dönemindeki en önemli sadrazamlarından biriydi. En önemli bürokrat ve siyasetçilerdendi. Said Halim Paşa'nın eğitim sürecini bilmemizde fayda var. Bir insanın etkin olması için eğitim süreci çok önemli. Said Halim Paşa'nın eğitim sürecinden çıkaracağımız dersler var. Said Paşa doğuyu da batıyı da iyi bilen bir şahsiyet. Eğitimin bir kısmını Mısır'da, bir kısmını İstanbul da bir kısmını da batıda aldı. Batı da eğitim almasına rağmen köklerinden kopmadı. Kendini iyi yetiştirdi ve birçok dil öğrendi" dedi.

Said Halim Paşa'nın ömrünün son yıllarında anılarını kaleme aldığını belirten Bekiroğlu, "Said Halim Paşa'dan alacağımız birinci mesaj eğitimimizi iyi almalıyız. Bugün bir veya iki dil yetmiyor. Arapçayı, İngilizceyi bilmek yetmiyor. Başka bir dil daha öğrenmek gerekiyor. Büyük işler, küçük gayretlerle yapılmaz. Sait Halim Paşa'nın yazdığı kitaplardan çıkaracağımız önemli dersler var. Çözümü kendimizde bulmalıyız. Batıdan faydalanmak fakat batıya benzememeli ve batıdan kopyalamamalıyız. Bütün işlerimizde Said Halim Paşa'nın yaklaşımını göz önünde bulundurmalıyız. Said Paşa bir asır önce medeniyet mücadelesi verdi, şimdi sıra bizlerde" diye konuştu.

(KK-GY-Y)



17.05.2017 14:55:10 TSI

NNNN