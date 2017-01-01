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Saray ilçesi yeni hizmet binasına kavuşuyor



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait Saray ilçesindeki birimlerin ihtiyaç duyduğu hizmet binasının yapımı için çalışma başlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığının ilçelerde büyükşehirin ihtiyaç duyduğu hizmet binalarıyla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Saray'ın merkezinde hizmet binası için kamulaştırma yapıldı. Yaklaşık 200 bin liraya 3 bin 680 metrekarelik bir alanda kamulaştırma gerçekleştirildi. Satın alınan arazide Büyükşehir Belediyesinin ilçede faaliyetlerini yürüten fen işleri, yol yapım, itfaiye grup amirliği ve VASKİ için kent estetiğine uygun, modern mimariye sahip donanımlı hizmet binası yapılacak.

Satın alma işleminin ardından Fen İşleri ile Etüt ve Projeler Daire başkanlıkları bina ile ilgili projelendirme çalışmalarına başladı.

(MSA-Y)



17.05.2017 14:55:39 TSI

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