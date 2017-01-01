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Zehir tacirlerine ceza yağdı

- Kriz geçirten karar: 6 sanığa toplam 66 yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 5'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada, mahkeme 6 sanığa toplam 66 yıl 7 ay hapis, 5 bin 120 TL adli para cezası verdi. Karar sonrası bazı sanık yakınları adliye koridorunda sinir krizleri geçirdi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar M.K., R.D., C.Ö., H.K. ve Y.B. ile tutuksuz sanıklar M.Ş., M.K., A.Ö., C.Y., başka suçtan tutuklu O.G. ve avukatları hazır bulundu.

5 Aralık 2016'da Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı eş zamanlı ve planlı operasyonda, M.K., R.D., H.K., C.Ö., A.Ö., O.G., C.Y. ve Y.B. yakalandı. Bu kişilerle ilgili daha önceden 12 ayrı yakalama işlemi yapıldığı öğrenildi. Operasyonda yapılan aramalarda ise, 250 gram bonzai, 325 gram metamfetamin ve 128 gram esrar bulundu. M.K., R.D., C.Ö., H.K. ve Y.B. tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuklu sanıklardan C.Ö., "İfadeler hep yalan beyandır. İçinde bulunduğum durumu kabul etmiyorum. Namusum, şerefim üzerine yemin ederim uyuşturucu ticareti yapmadım" derken, sanık M.K. ise bu suçtan dolayı pişman olduğunu belirtti. Diğer tüm sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyelerini ve beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme zehir tacirlerine ceza yağdırdı

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar C.Ö. ve M.K.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan ayrı ayrı 15 yıl 7 ay hapis, 1240'er TL adli para cezası, R.D. ve H.K.'ye aynı suçtan ayrı ayrı 10 yıl 5 ay hapis, 820'şer TL adli para cezası, Y.B.'ye de 8 yıl 4 ay hapis 500 TL adli para cezası, tutuksuz sanık M.K.'ye ise 6 yıl 3 ay hapis 500 TL adli para cezası olmak üzere 6 sanığa toplam 66 yıl 7 ay hapis, 5 bin 120 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık M.K.'nin tutuklanmasına hükmederken, diğer sanıklardan tutuksuz sanık M.Ş.'ye verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasını hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Tutuksuz sanıklar A.Ö., C.Y. ve O.G. ise beraat etti. Karar sonrası bazı sanık yakınları adliye koridorunda sinir krizleri geçirdi.

(AÖ-Y)



17.05.2017 14:56:44 TSI

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