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Başkan Asya minik öğrencilerle fidan dikti



(Fotoğraflı)



MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Balpeteği Anaokulunda eğitim gören öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Muş merkezde bulunan Balpeteği Anaokulunun yeşillendirme çalışmalarına katılan Başkan Asya, burada minik öğrencilerle okul bahçesine fidan dikti. Etkinlik dolayısıyla okula giden Başkan Asya'yı Balpeteği Anaokulu Müdürü Seda Aksoy ve öğretmenler karşıladı. Anaokulu öğrencilerinin yoğun sevgisi ile karşılaşan Başkan Asya, kendileri ile yakından ilgilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, TEMA Vakfı üyeleri ve öğrenci velilerinin de bulunduğu etkinlikte Başkan Asya, minik öğrencilerle fidan dikti. Daha sonra dikilen fidanlara öğrencilerle birlikte can suyu veren Başkan Asya, yeşili ve doğayı korumak adına yapılan bu tür etkinliklerin önemine değindi. Çocuk yaşta ağaç sevgisinin aşılanması gerektiğine vurgu yapan Başkan Feyat Asya, anaokulu öğrencilerine yönelik yapılan etkinlikte emeği geçenlere de teşekkür etti. Muş Belediyesi olarak kente yeşil alanlar kazandırmak ve mevcut yeşil alanların korunmasını sağlamak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Asya, bu çalışmalarla şehre güzel bir görüntü kazandırmanın yanı sıra vatandaşların rahat edebilecekleri yerler de oluşturduklarını belirtti.

Park ve mesire alanlarının önemine değinen Başkan Asya, "Göreve geldiğimizde Muş'un yeşil alan kapasitesi 40 bin dönüm civarındaydı. Bunun yetersiz olduğunu söyleyerek çalışmalarımıza başladık. 'Her Mahalleye Bir Park' sloganıyla yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda yeşil alan kapasitesini 165 bin dönümün üzerine çıkardık. Bu yıl Atatürk Orman Çiftliği diye adlandırılan bölgede 2023 Hatıra Ormanı adı altına modern bir yeşil alan oluşturuyoruz. Aynı şekilde fidanlık mevkii içinde yer alan bölgede ise şehrin çehresini değiştirecek bir park kuruyoruz. Planladığımız projelerin tamamlanması ile yeşil alan kapasitesini 250 bin dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın beton yığınlarında hapsolmaması için bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Belediyemizin faaliyetleri dışında kamu kurumların, okulların yeşillendirme çalışmalarını destekliyoruz. Bugün de anaokulu öğrencilerimize yönelik yapılan ağaç dikimi etkinliğine katıldık. Çocuklarımızın küçük yaşta bu alışkanlığı kazanmasını sağlayan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Balpeteği Anaokulu Müdürü Seda Aksoy da, etkinliğe katılımından dolayı Başkan Asya'ya teşekkür ederek, çocuklarda çevreyi koruma ve geliştirme bilinci oluşturmak için bu tür etkinlikler yaptıklarını ifade etti.

(MSA-Y)



17.05.2017 14:57:24 TSI

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