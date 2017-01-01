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Başkan Yılmaz'dan modern Köylü Garajı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:57
Başkan Yılmaz'dan modern Köylü Garajı
Başkan Yılmaz'dan modern Köylü Garajı

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Karesi ilçesini 21. yüzyılın en modern şehirlerinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibi yaklaşık 40 yıldır kullanılan ve artık ihtiyaca cevap veremeyen Köylü Garajı'nı 20 günde baştan aşağıya yenileyerek hizmete açtı.
Karesi Belediyesi Fen İşleri Ekipleri 3 bin metrekarelik kırsal mahallelere ulaşım hizmeti veren Köylü Garajı'nı tamamen yıkıp yeniden inşa etti. Ekipler, minibüs şoförleri, durakları kullanan vatandaşlarla ve çevre sakinleri ile yaptıkları istişareler sonucunda eksiklikleri belirleyerek çalışmalara başladı. 3 bin metrekarelik alana renkli kilit parke taşları döşeyen ekipler, alanda oluşturdukları yeni peronları, kamelyaları, bankları ve 12 adet durağı 13 aydınlatma direği ile de ışıl ışıl modern bir görünüme kavuşturdu. Ayrıca garajın kenarına çocuk parkı da yapıldı. Otobüs giriş çıkışlarının düzenlendiği modern Köylü Garajı'nda artık vatandaşlar daha konforlu seyahat edebilecek.
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibi çalışmaların tamamlanmasının ardından Köylü Garajı'na giderek minibüs şoförleri ve vatandaşlarla sohbet etti. İnsanların kaliteli yaşam duygusunu geliştirmek için çaba harcadıklarını ifade Başkan Yılmaz, insanların artık kentli olmak ile şehirli olmak arasındaki farkın sosyal, kültürel ve ekonomik hayata yansımalarını görebildiğini söyledi.
Belediyelerin, şehrin tarihsel kişiliğini güçlendiren şık ve temiz mekanlar oluşturmaya özen göstermesi gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Kadınların evden çıkıp gezeceği, alışveriş yapacağı, güzel mekanlar, o şehirdeki insanların da davranışlarını etkileyecektir. Şehirli olmak öğlen yemek yediğin yer, otobüs beklediğin durak, bindiğin otobüs, gittiğin yol, şehirde geçirdiğin süre ile ilgilidir. Bizim yapacak çok işimiz var. Modern ve medeni şehirlere yetişmek için gayret edeceğiz. İşte bu yüzden Karesi Belediyesi olarak insanlarımıza şehirli olmanın bilincini kazandırmalıyız. Dünyada artık ülkeler değil şehirler yarışıyor" dedi.
Köylü garajı şoförlerinden Hikmet Gökdeniz ise, "Yücel Yılmaz'dan Allah razı olsun. Bizi dinledi ve yılların sorununa çözüm buldu. Bu garaj harabelik, araçların girip çıkarken sorun yaşadığı bir yerdi. Daha önce minibüs park edecek yer bulamıyorduk. Yağmurda su basıyordu. Şimdi yağmur suyu tahliye kanalları yapıldı. Yağmurdan güneşten korunmak için de kamelyalar yerleştirdi. Son yapılan düzenleme ile de burasını küçük bir toplu taşıma merkezine dönüştürdü. Vatandaşlarımız artık daha iyi bir hizmet alacak. Şoför esnafımız da düzenlemeyi yerinde buldu. Yaptığı modern çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyoruz, garaj çok güzel oldu" dedi.
(TS)

17.05.2017 14:57:58 TSI
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