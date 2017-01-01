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Akyazı'da sıcak asfalt serim çalışması başladı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Akyazı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde alt yapısı tamamlanmış olan yerlerde sıcak asfalt serim çalışmalarına hızla başladı.

İlçe genelinde planlı ve programlı bir şekilde alt yapı güçlendirme çalışmalarını sürdüren Akyazı Belediyesi Fen işleri müdürlüğü ekipleri, temel alt yapı çalışmaları tamamlanmış yerlerde de sıcak asfalt serimi çalışmalarına başladı. Ekipler bu kapsamda Eski Yağcılar yolu üzerinde asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor. Fen işleri Müdürlüğü ekipleri burada ki çalışmalarını tamamlamasının ardından okul yolları, ana caddeler ilçe halkı tarafından yoğun kullanılan cadde ve sokaklar başta olmak üzere alt yapısı tamamlanan tüm ilçe genelindeki bölgelerde asfalt serimi çalışmalarına hızla devam edecek.

(RŞ-GY-Y)



17.05.2017 14:59:27 TSI

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