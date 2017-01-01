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Yunanistan'da olan deprem kıyı Ege'de hissedildi



MUĞLA (İHA) - Yunanistan'ın Dodecanese Adasında meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem başta Muğla olmak üzere tüm kıyı Ege'de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre bugün saat 14.30 sıralarında merkez üssü Ege Denizi'nde bulunan Yunanistan'ın Dodecanese Adası olan 5.3 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem başta Muğla'nın Datça ilçesi olmak üzere kıyı Ege'de yer alan yerleşim alanlarında hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem nedeniyle bölgede her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

(MB-Y)



17.05.2017 14:59:38 TSI

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